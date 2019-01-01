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عودة "تقويم غوغل" إلى العمل

الخميس 20 يونيو 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عودة "تقويم غوغل" إلى العمل


وكالات / سما /

تعطلت خدمة تقويم غوغل Google Calendar عن العمل الثلاثاء في مناطق مختلفة حول العالم لأكثر من ساعتين، ما سبب حالة من الارتباك لمستخدمي الخدمة الذين يعتمدون عليها لترتيب ارتباطاتهم.

وكانت الشركة قد أقرت بحدوث "انقطاع للخدمة" لغالبية مستخدميها، من دون الإشارة إلى السبب، ثم عادت وأكدت أنها أصبحت تعمل بشكل طبيعي.

ولاحظ مستخدمو "تقويم غوغل" رسالة "Error 404" تأتيهم عند محاولة الدخول على التطبيق.

وعلى تويتر، أبدى مستخدمون غضبهم من هذا العطل وعبروا بطريقة ساخرة عن الضرر الذي حدث لهم نتيجة ذلك.

هذا المغرد كتب أنه عندما تتعطل هذه الخدمة "فأنت تنعم بالحرية":

#غوغل #تقويم
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