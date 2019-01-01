النيابة العامة تختتم دورة تدريبية لأعضائها حول تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد

غزة / سما /

اختتمت النيابة العامة بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لأعضائها حول تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد.



وأكد رئيس المكتب الفني المستشار/ حسام دكة أن الهدف من البرنامج التدريبي، الممتد لكافة أعضاء النيابة، خلق بيئة قضائية نزيهة وشفافة، وإعداد مدونة سلوك وميثاق لمنظومة العدالة الجنائية بالشراكة مع مؤسسة أمان، تستند عليه في مكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة، وتأكيداً على حق المواطن في الحصول على المعلومات.



وبين المستشار دكة تبوّء التدريب موقعاً متقدماً في بيئات العمل القضائي؛ لترسيخ العدالة، وتطوير المهارات والقدرات، وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان.



وأكد أ. وائل بعلوشة مدير مؤسسة إتلاف أمان أن التدريب لأعضاء السلطة القضائية، من القضاة الشرعيين والنظاميين وأعضاء النيابة العامة، أشرف عليه خبراء ومستشارين قانونيين؛ بهدف تعزيز دورها في مكافحة الفساد وتجريمه وإدانته، مشدداً على دور النيابة الريادي في حماية الحريات العامة، والحماية القانونية للشاهد والمبلِّغ والخبير في قضايا الفساد.



وتنوعت محاور البرنامج التدريبي؛ لبيان مؤشرات النزاهة في عمل النيابة العامة، وتحديد جرائم الفساد كالرشوة، والاختلاس، واستغلال النفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال.