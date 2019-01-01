  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة العامة تختتم دورة تدريبية لأعضائها حول تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد

الخميس 20 يونيو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

اختتمت النيابة العامة بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لأعضائها حول تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد.

وأكد رئيس المكتب الفني المستشار/ حسام دكة أن الهدف من البرنامج التدريبي، الممتد لكافة أعضاء النيابة، خلق بيئة قضائية نزيهة وشفافة، وإعداد مدونة سلوك وميثاق لمنظومة العدالة الجنائية بالشراكة مع مؤسسة أمان، تستند عليه في مكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة، وتأكيداً على حق المواطن في الحصول على المعلومات.

وبين المستشار دكة تبوّء التدريب موقعاً متقدماً في بيئات العمل القضائي؛ لترسيخ العدالة، وتطوير المهارات والقدرات، وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان.

وأكد أ. وائل بعلوشة مدير مؤسسة إتلاف  أمان أن التدريب لأعضاء السلطة القضائية، من القضاة الشرعيين والنظاميين وأعضاء النيابة العامة، أشرف عليه خبراء ومستشارين قانونيين؛ بهدف تعزيز دورها في مكافحة الفساد وتجريمه وإدانته، مشدداً على دور النيابة الريادي في حماية الحريات العامة، والحماية القانونية للشاهد والمبلِّغ والخبير في قضايا الفساد.

وتنوعت محاور البرنامج التدريبي؛ لبيان مؤشرات النزاهة في عمل النيابة العامة، وتحديد جرائم الفساد كالرشوة، والاختلاس، واستغلال النفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال.

#النيابة العامة

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

العمادي يعلن موعد صرف مساعدات نقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة بغزة

صحيفة عبرية: تكشف سر المشاركة العربية بـ"ورشة البحرين" رغم تحركات السلطة لمنعها!

تفاصيل مروعة جديدة لمحادثات بين خاشقجي وقتلته.. "خروف العيد"

فنانون مصريون بارزون ينعون الرئيس الراحل مرسي

غزة: تفاصيل لقاء السفير العمادي مع شمالي مدير عمليات الاونروا

غداً بدء صرف دفعة من رواتب الموظفين بغزة ونقابة الموظفين تبدي أسفها

الأخبار الرئيسية

11

صور : بدء صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة بغزة

ارشيفية

اليوم : تسوية ملفات 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام بغزة

اقتصاديون إسرائيليون : "بتنا رهائن بيد حماس وجبت منا أثمانا باهظة

البالونات الحارقة

قريباً.. سلاح اسرائيلي جديد لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من غزة

اشتيه

اشتيه: سنحاسب إسرائيل على احتلالها وحل القضية يجب أن يكون سياسيا وما يريده الفلسطيني التالي..