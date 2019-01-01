وزير الاتصالات يصدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد في جميع المحافظات

رام الله / سما /

اصدر د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد في جميع المحافظات و بالتعاون مع المجالس المحلية والبلديات، وذلك لتسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار د.سدر الى أهمية الخدمات التي يتم تقديمها في مكاتب البريد من خدمات الرسائل، الخدمات الحكومية والمالية، الطرود، البريد العاجل، هواة الطوابع، والتجارة الالكترونية حيث تشهد فلسطين تزايد كبير على هذه التجارة بالإضافة الى الخدمات التي تقدم نيابة عن القطاع الخاص مثل البريد الدعائي المعنون وغير المعنون.

من جانب آخرأعلن د. سدر إطلاق خدمة تتبع البعائث الالكترونية من خلال برنامج صمم خصيصا حسب مواصفات اتحاد البريدي العالمي وبالتعاون مع البريد التونسي والأردني،حيث تمكن هذه الخدمة المواطن من خلال رقم تتبع يحصل عليه عند ارساله للطرد، وعند ادخال هذا الرقم على برنامج خاص من تتبع حركة طرده من لحظة تسليمه لمكتب البريد في مدينته او قريته الى حين الوصول الي وجهته النهائية في أي دولة بالعالم.

والجدير ذكره انه يوجد حوالي 102 مكتب بريدي، 86 منهم في الضفة الغربية و16 مكتب في قطاع غزة، ودعا د. سدر المواطنين الى الاستفادة من هذه الخدمات حيث انها وجدت لراحتهم في المقام الاول.