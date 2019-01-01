فيديو.. ثوار الشمال والنشامى للمربع الذهبي من الشاطئية

غزة / سما /

فاز فريقا شباب جباليا وشباب خانيونس على الهلال وخدمات خانيونس تواليا, ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة الشاطئية, التي تجري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة.

وتفوق شباب جباليا على الهلال (9-7).

وسجل أهداف "ثوار الشمال" محمد الملفوح "سوبر هاتريك", وإبراهيم أبو المعزة "هدفين", ومؤمن زيدان, وفضل أبو ريالة, وإحسان أبو دان بالخطأ في مرماه, بينما أحرز أهداف الهلال يوسف سالم "هاتريك", ومحمد عبيد "هدفين", ومحمد حسان "هدفين".

وانتصر شباب خانيونس على خدمات خانيونس (7-5).

وأحرز سباعية "النشامى" باسل أبو بطنين "هدفين", وحازم شكشك "هدفين", ومحمد أبو موسى "هدفين", وبهاء السباخي, بينما سجل خماسية "الذئاب" محمد أبو ريدة "هدفين", وأحمد أبو شباب, ومحمد صرصور, وسامي الفجم.