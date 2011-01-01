اليوم : تسوية ملفات 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام بغزة

غزة / سما /

تنظم لجنة المصالحة المجتمعية في قطاع غزة المنبثقة عن اتفاق المصالحة عام 2011 عصر اليوم الخميس، مهرجانًا وطنيًا لتسوية ملفات 40 شهيدا من ضحايا الانقسام.

وسيقام المهرجان على أرض الشاليهات غرب مدينة غزة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بحضور رسمي وشعبي وفصائلي كبير.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا للخطوة الماضية التي نجحت فيها لجنة المصالحة المجتمعية بتسوية ملفات 174 من شهداء الانقسام.

وتسعى لجنة المصالحة المشكّلة من الفصائل الفلسطينية إلى تحقيق جملة من الأهداف من وراء تسوية ملفات ضحايا الانقسام ومنها: إنهاء الاحتقان السائد بين العائلات، وإنهاء مبررات الفلتان والقتل والقتل المضاد والالتزام بالشريعة المحمدية لإنهاء هذه الحالات، وتضميد جراح الانقسام وتعزيز صمود الشعب الفلسطينى في قطاع غزة، والحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي والترابط بين العائلات في القطاع

وكان المجلس التشريعي قد أقر قانونًا خاصًا للمصالحة المجتمعية بهدف نشر ثقافة التصالح وحث الشعب على مزيد من اللحمة ونبذ الخلافات.