  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ يتطلع إلى قدوم ليروي ساني

الخميس 20 يونيو 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ يتطلع إلى قدوم ليروي ساني


وكالات / سما /

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق نادي بايرن ميونخ الألماني أن اللاعبين الألمان في صفوف النادي البافاري يتطلعون إلى قدوم ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط الدولي الألماني بالانتقال إلى صفوف نادي ملعب أليانز أرينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تعويض رحيل النجمين الكبيرين في مركز الجناح، آريين روبن وفرانك ريبيري عن البايرن هذا الصيف.

ولا يبدأ اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً المباريات بصفة منتظمة مع السكاي بلوز، حيث بدأ 21 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني الإسباني الكبير بيب جوارديولا.

لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق والدولي البولندي صرح في هذا الصدد قائلاً “لاعبو بايرن الألمان يتطلعون جداً لتوقيع ساني، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما يجري”.

وحول رحيل روبن وريبيري بعدما قضيا معاً 22 عاماً في النادي الألماني العريق، قال “هما أسطورتان، بالطبع رحيلهم أمر محزن، ولكن البايرن سيوقع أيضاً مع بدائل أكثر وأفضل. أؤمن بأن الجناح الذي سيوقع معه البايرن في المستقبل سيكون جيداً مثل روبن وريبيري”.

#ليفاندوفسكي #ليروي ساني

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

العمادي يعلن موعد صرف مساعدات نقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة بغزة

صحيفة عبرية: تكشف سر المشاركة العربية بـ"ورشة البحرين" رغم تحركات السلطة لمنعها!

فنانون مصريون بارزون ينعون الرئيس الراحل مرسي

تفاصيل مروعة جديدة لمحادثات بين خاشقجي وقتلته.. "خروف العيد"

غزة: تفاصيل لقاء السفير العمادي مع شمالي مدير عمليات الاونروا

غداً بدء صرف دفعة من رواتب الموظفين بغزة ونقابة الموظفين تبدي أسفها

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

اليوم : تسوية ملفات 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام بغزة

اقتصاديون إسرائيليون : "بتنا رهائن بيد حماس وجبت منا أثمانا باهظة

البالونات الحارقة

قريباً.. سلاح اسرائيلي جديد لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من غزة

اشتيه

اشتيه: سنحاسب إسرائيل على احتلالها وحل القضية يجب أن يكون سياسيا وما يريده الفلسطيني التالي..

السيسي

صحيفة عبرية: تكشف سر المشاركة العربية بـ"ورشة البحرين" رغم تحركات السلطة لمنعها!