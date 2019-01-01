ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ يتطلع إلى قدوم ليروي ساني

وكالات / سما /

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق نادي بايرن ميونخ الألماني أن اللاعبين الألمان في صفوف النادي البافاري يتطلعون إلى قدوم ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط الدولي الألماني بالانتقال إلى صفوف نادي ملعب أليانز أرينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تعويض رحيل النجمين الكبيرين في مركز الجناح، آريين روبن وفرانك ريبيري عن البايرن هذا الصيف.

ولا يبدأ اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً المباريات بصفة منتظمة مع السكاي بلوز، حيث بدأ 21 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني الإسباني الكبير بيب جوارديولا.

لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق والدولي البولندي صرح في هذا الصدد قائلاً “لاعبو بايرن الألمان يتطلعون جداً لتوقيع ساني، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما يجري”.

وحول رحيل روبن وريبيري بعدما قضيا معاً 22 عاماً في النادي الألماني العريق، قال “هما أسطورتان، بالطبع رحيلهم أمر محزن، ولكن البايرن سيوقع أيضاً مع بدائل أكثر وأفضل. أؤمن بأن الجناح الذي سيوقع معه البايرن في المستقبل سيكون جيداً مثل روبن وريبيري”.