القبض على شخص ضمن التحقيق في وفاة إميليانو سالا

وكالات / سما /

أعلنت شرطة دورسيت أن رجال المباحث الذين يحققون في وفاة إميليانو سالا قد ألقوا القبض على رجل بريطاني يوم الأربعاء للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير عمد من خلال مخالفة قانونية.

وأثارت قضية فقدان طائرة اللاعب الأرجنتيني في يناير الماضي الكثير من الجدل، حتى تبين في النهاية أنه توفي مع قائد الطائرة، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن ملابسات الواقعة.

وتم احتجاز رجل لم يتم ذكر اسمه، يبلغ من العمر 64 عاماً من منطقة شمال يوركشاير، لكن تم إطلاق سراحه لاحقاً وما زال قيد التحقيق لأنه قد يكون له دور في وفاة المهاجم وقائد الطائرة دافيد إبوتسون.

وكان اللاعب مسافراً من فرنسا إلى ويلز في 21 يناير الماضي لإكمال انتقاله الحلم إلى صفوف كارديف سيتي الإنجليزي، ولكن الطائرة التي تقله سقطت في القناة الإنجليزية.

وبعد مجهودات مضنية، تم العثور على جثة سالا في فبراير ولا تزال التحقيقات جارية بشأن سبب فقدان الطائرة ثم تحطمها، حيث يشتبه في عمل إجرامي مدبر.

يُذكر أن هذا الشخص ليس الأول الذي يتم احتجازه في إطار هذه القضية، ولكن تم احتجاز كل من شيري براي وكريستوفر أشفورد في أبريل المنقضي بسبب دورهما في تسريب صور جنائزية للأرجنتيني.