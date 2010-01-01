لويس إنريكي يرحل عن تدريب منتخب إسبانيا

وكالات / سما /

أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة أن المدرب لويس إنريكي لن يبقى على رأس الإدارة الفنية لمنتخب أسبانيا بعد 11 شهرًا من تولي مهمته.

ويعاني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق من مشاكل عائلية قوية جعلته يبتعد عن آخر مُبارتين للمنتخب الإسباني في تصفيات أمم أوروبا 2020 ضد مالطا والنرويج.

وسيقوم لويس روبيالس رئيس اتحاد كرة القدم في أسبانيا بقعد مؤتمرًا صحفيًا بعد دقائق للإعلان عن رحيل إنريكي كمدرب لمنتخب اللاروخا.

وسيتولى مساعد إنريكي، المدرب روبيرت مورينو المهمة بشكل مؤقت حتى يتم البحث عن مدرب جديد للمنتخب الإسباني بطل العالم في عام 2010.