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فيديو مترجم: مصر تسمح لتلفزيون اسرائيلي بتصوير مكان دفن مرسي

الخميس 20 يونيو 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مترجم: مصر تسمح لتلفزيون اسرائيلي بتصوير مكان دفن مرسي


القاهرة / وكالات /

سمحت السلطات المصرية لمراسل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" بالتجول في المقبرة التي دفن فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بمدينة نصر بالقاهرة، في حين تضرب قوات الأمن هناك حصارا أمنيا على المقبرة وتمنع الاقتراب منها.


وبث تلفزيون "كان" الرسمي تقريراً عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، تضمن لقطات من داخل المقبرة التي دفن فيها مرسي، إلى جانب لقطات أخرى من أرجاء مختلفة من العاصمة المصرية القاهرة.


وأظهر التقرير الصحفي الإسرائيلي روعي كيس وهو يتحدث بالعبرية، ويتجول بحرية داخل مقبرة المرشدين في مدينة نصر، وفي المقاهي وعلى كورنيش النيل بالقاهرة.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

#مرسي #اسرائيل #دفن

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