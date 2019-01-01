فيديو.. الأرجنتين تواصل التعثر بالتعادل مع باراجواي

وكالات / سما /

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة منتخبي الأرجنتين وباراجواي التي جمعتهما على ملعب جوفيرناردو ماجاليس لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أميركا 2019 التي تقام على الأراضي البرازيلية.

وأجرى المدرب ليونيل سكالوني تغييرات عديدة على التشكيلة المتوقعة، حيث أبقى سيرجيو أجويرو وآنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء، وواصل أيضاً تجاهل باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

وظهر منتخب الأرجنتين عاجزاً عن صناعة أي هجمة خطيرة طوال النصف ساعة الأولى، في المقابل كان منتخب باراجواي هو الأكثر مبادرة على المرمى مستغلاً الهجمات المرتدة.

ونجح منتخب باراجواي في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 37 عن طريق ريتشارد سانشيز عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل الحارس فرانكو أرماني في الوصول إليها.

وتحسن مردود منتخب التانجو مع بداية الشوط الثاني ودخول سيرجيو أجويرو بدلاً روبيرتو بيريرا، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه بمعاونة الفار بحلول الدقيقة 56، ونجح ليونيل ميسي في تحويلها إلى هدف بنجاح معادلاً النتيجة.​

وشهدت النصف ساعة الأخيرة تبادل للهجمات بين المنتخبين، وكاد كل فريق أن يدرك هدف التعادل في أكثر من لقطة خطيرة، وبالأخص منتخب باراجواي الذي أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس أرماني بطريقة مميزة.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى نقطة واحدة لكنه ظل في المركز الأخير، كذلك رفع منتخب باراجواي رصيده إلى نقطتين وانفرد بالمركز الثاني.