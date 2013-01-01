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ريال مدريد يقدم عرضاً لخطف نيمار من برشلونة

الخميس 20 يونيو 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يقدم عرضاً لخطف نيمار من برشلونة


وكالات / سما /

يُخطط نادي ريال مدريد لضربة مزدوجة في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يستهدف مسؤولو اللوس بلانكوس، التخلص من التفاحات الفاسدة بالفريق، بالإضافة إلى خطف نيمار دا سيلفا من أنياب برشلونة.

 

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن ريال مدريد قدم عرضاً للتعاقد مع نيمار دا سيلفا، خاصة وأن الرئيس فلورنتينو بيريز تُراوده طموحات كبيرة لجلب البرازيلي إلى ملعب سانتياجو برنابيو منذ 2013.

وأشارت إلى أن إدارة الملكي عرضت على باريس سان جيرمان صفقة تبادلية ضخمة، مع دفع 130 مليون يورو فقط لضم نيمار، الذي انتقل للنادي الفرنسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقده القديم مع برشلونة).

وأوضحت الشبكة ملامح الصفقة التبادلية، حيث فتح النادي الملكي الباب أمام الاستغناء عن جاريث بيل الذي لا يدخل ضمن خطط زين الدين زيدان، أو خاميس رودريجيز الذي عاد لمدريد بعد انتهاء فترة إعارته لبايرن ميونخ.

ورغم أن زيدان يحبذ تعزيز خط الوسط ببول بوجبا، إلا أن بيريز يعتقد أن نيمار سيكون توقيعاً استراتيجياً لمدريد، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضاً لكل ما يمكن أن يحدث على المستوى التسويقي.

وكانت ذات الصحيفة قد أشارت أمس، إلى أن نيمار أبلغ رئيس باريس سان جيرمان برغبته في العودة إلى منزله (برشلونة)، لتخرج في نفس اليوم، بعض التقارير التي أكدت أن النادي الفرنسي يطالب بـ300 مليون يورو للتخلي عن راقص السامبا.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن ريال مدريد سيقدم لنيمار راتباً سنوياً يصل إلى 30 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير من الأجر الذي سيحصل عليه في برشلونة (20 مليون يورو)، لذلك فإن البرازيلي مطالب بالتضحية إن أراد العودة إلى منزله القديم.

#ريال مدريد #برشلونة #نيمار

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