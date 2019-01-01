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شركات التنظيف في مستشفيات الحكومة تضرب عن العمل

الخميس 20 يونيو 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركات التنظيف في مستشفيات الحكومة تضرب عن العمل


رام الله / سما /

 أعلنت 8 شركات تقدّم خدمات النظافة في المستشفيات الحكومية، اليوم الخميس، إضرابًا مفتوحًا عن العمل احتجاجًا على ديونها المتراكمة على وزارة الصحة، والتي وصلت أكثر من 13 مليون شيكل.

وقال مهدي خنفر الناطق باسم شركات التنظيف في حديث لـ "القدس" إن الشركات الثمانية المكلفة بتقديم خدمات التنظيف للمستشفيات الحكومية لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها الذين يصل عددهم إلى نحو 800، في ظل عدم دفع وزارة الصحة المبالغ المستحقّة عليها لهذه الشركات منذ 6-8 أشهر.

وخاضت هذه الشركات يوم أمس الأربعاء إضرابًا جزئيًا عن العمل لمدة ساعتين، وأعلنت اليوم إضرابًا مفتوحًا بعد أن قالت إن كل الحوارات السابقة مع الوزارة لم تفض إلى نتيجة مرضية.

وأوضح خنفر أنّ وزارة الصحة تقول إن السبب في تأخر دفع المستحقات يعود للأزمة المالية التي تعانيها السلطة في ظل اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب، مشيرًا إلى أن وزارة المالية طرحت حلًا يقضي بدفع نصف المستحقات على شكل سندات لمدة أشهر، غير أنه قال إن هذا ليس حلًا للمشكلة، ولا يُمكّن الشركات من تغطية تكاليف التشغيل الشهرية التي تتجاوز المليون و800 ألف شيكل.

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