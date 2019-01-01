الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين على الأقل من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت تسعة مواطنين على الأقل، من الضفة.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، لم تعرف هويتهما بعد، بعد أن اقتحمت بناية سكنية بحي المصايف في مدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رامي أبو شخيدم، وأحمد سهيل أبو شخيدم، بعد أن داهمت منزليهما في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، والشاب محمد خليل أبو فخيدة من قرية راس كركر.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن طه أحمد قطناني بعد ان اقتحمت مخيم عسكر الجديد، والمواطنين محيي أحمد الشحروري من الجبل الشمالي، وأحمد علي خباص من مخيم العين، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر زهران سويدان (18 عاما)، من بلدة عزون شرق المدينة، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته.