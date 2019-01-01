  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين على الأقل من الضفة

الخميس 20 يونيو 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت تسعة مواطنين على الأقل، من الضفة.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، لم تعرف هويتهما بعد، بعد أن اقتحمت بناية سكنية بحي المصايف في مدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رامي أبو شخيدم، وأحمد سهيل أبو شخيدم، بعد أن داهمت منزليهما في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، والشاب محمد خليل أبو فخيدة من قرية راس كركر.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن طه أحمد قطناني بعد ان اقتحمت مخيم عسكر الجديد، والمواطنين محيي أحمد الشحروري من الجبل الشمالي، وأحمد علي خباص من مخيم العين، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر زهران سويدان (18 عاما)، من بلدة عزون شرق المدينة، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد: تطورات ايجابية في ملف المصالحة خاصة فيما يتعلق بموقف حماس

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

العمادي يعلن موعد صرف مساعدات نقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة بغزة

صحيفة عبرية: تكشف سر المشاركة العربية بـ"ورشة البحرين" رغم تحركات السلطة لمنعها!

مشروع إسرائيلي لحل أزمة الصرف الصحي بغزة

فنانون مصريون بارزون ينعون الرئيس الراحل مرسي

غداً بدء صرف دفعة من رواتب الموظفين بغزة ونقابة الموظفين تبدي أسفها

الأخبار الرئيسية

اقتصاديون إسرائيليون : "بتنا رهائن بيد حماس وجبت منا أثمانا باهظة

البالونات الحارقة

قريباً.. سلاح اسرائيلي جديد لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من غزة

اشتيه

اشتيه: سنحاسب إسرائيل على احتلالها وحل القضية يجب أن يكون سياسيا وما يريده الفلسطيني التالي..

السيسي

صحيفة عبرية: تكشف سر المشاركة العربية بـ"ورشة البحرين" رغم تحركات السلطة لمنعها!

الشوا: البنوك ستواصل اقراض الحكومة وبهذه النسب ستصرف رواتب موظفي السلطة خلال الأشهر المقبلة