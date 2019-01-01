طهران تعلن اسقاطها طائرة مسيرة أمريكية فوق أراضيها

وكالات

أعلنت طهران صباح الخميس أن الحرس الثوري الإيراني قام بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك" في منطقة الساحل الجنوبي للبلاد "هرمزان"، وذلك في اعقاب اختراقها مجالها الجوي. ووفقا للتقرير على الموقع الرسمي للجيش الإيراني انه تم اعتراض الطائرة "المعادية" بعد دقائق من دخولها الى المجال الجوي جنوب ايران.

المتحدث الرسمي للقيادة المركزية للجيش الأمريكي نفى ما ورد من قبل الجيش الإيراني، وقال في رده على الادعاءات الإيرانية بأن أي وسيلة طيران أمريكية لم تحلق فوق الأراضي الإيرانية. وحتى انه في وقت سابق هذا الأسبوع قال الجيش الأمريكي ان ايران حاولت اعتراض طائرة مماثلة لكنها فشلت.

وفي وقت سابق الليلة، قال المتحدث باسم البنتاغون بأن الولايات المتحدة لا تبحث عن مواجهة مع ايران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها وعن مصالحها في المنطقة. وأشارت المتحدثة الى أن التعزيزات للقوات الامريكية في الشرق الأوسط مع الف جندي، ستشمل مشغلين لصواريخ باتريوت وطائرات مراقبة، وأيضا "وسائل ردع أخرى".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امس بأن الإدارة الأمريكية ستستمر بسياسة الضغط القصوى على ايران لردعها عن العدوان. وتطرق بومبيو الى الهجوم على ناقلات النفط في الخليج العربي، التي حدثت قبل أسبوع، وأوضح ان ترامب غير مهتم بالحرب، لكنه سيقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المصالح الامريكية في المنطقة.

ووفقا لاعضاء الكونغرس الديموقراطيين، بالرغم من ان الولايات المتحدة وايران أعلنوا انهم لا يريدون الحرب، لكن تعزيز القوات الامريكية في الخليج يضاعف المخاطر مواجهات عسكرية غير مقصودة. برأي الديموقراطيين، سياسة الضغط القصوى على طهران، التي تهدف لاعادتها الى طاولة المفاوضات بقضية النووي، هي وصفة للحرب.