الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم8 مواطنين من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية ان اعتقلت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق واعتقلت طه أحمد قطناني من مخيم عسكر، ومُحيي الشحروري من الجبل الشمالي وأحمد الخباص من شارع السكة بنابلس ومحمد خليل أبو فخيدة من رأس كركر واحمد سهيل ابو شخيدم ورامي أبو شخيدم من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوة مستعربين تابعة للاحتلال شابيْن قرب مقر وزارة المالية في حيْ المصايف بمدينة رام الله وسط مواجهات اندلعت بالحي .

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير إسحاق محاميد وعاثت بداخله خرابًا في حيْ المسلخ بمخيم نور شمس شرق طولكرم.

كما وداهم جنود الاحتلال منزل الاسير حسن عطا وقد قاموا بتفتيشه وتخريب محتوياته.

وفي سياق آخر، اقتحم مستوطنون بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لأداء طقوس تلمودية في مقاماتها الإسلامي وسط اعمال عربدة.