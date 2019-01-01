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بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب

الأربعاء 19 يونيو 2019 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب


بيروت /سما/

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاربعاء، على موقف لبنان الثابت في مواجهة "صفقة القرن"، مثنيا على الموقف الفلسطيني الموحد ضد هذه الصفقة.

وأضاف: "هذه الصفقة لا يمكن أن تمر إلا إذا كان هناك ريق حلو من العالم العربي".

وأكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في وقت سابق، أن بيروت لن تشارك في مؤتمر البحرين، الذي يعتبر الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية، موضحا أن القرار يأتي بسبب عدم مشاركة الفلسطينيين أيضا.

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، أن العاصمة المنامة ستستضيف يومي 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية"، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أمس الثلاثاء، إنه "لن تتم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، وسيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين فقط".

وأشار غرينبلات إلى أن إدارة ترامب ستقرر موعد الإعلان عن "خطة السلام" الأمريكية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.

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