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عشراوي: لا يمكن تحقيق السلام دون محاسبة اسرائيل على جرائمها

الأربعاء 19 يونيو 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: لا يمكن تحقيق السلام دون محاسبة اسرائيل على جرائمها


رام الله / سما /

 أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، وفدا من معهد بيكر ومعهد الولايات المتحدة للسلام، على آخر التطورات السياسية، والتداعيات الخطيرة للانتهاكات الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني.

وقدمت شعراوي للوفد خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الأربعاء، في مقر المنظمة برام الله، شرحا مفصلا للانتهاكات الاسرائيلية، بما في ذلك القرصنة الاسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، والاستمرار بالنهب المنظم للأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات الاسرائيلية، وغيرها من الممارسات غير القانونية، وخاصة تلك التي تستهدف القدس المحتلة.

وناقش الوفد مع عشراوي تداعيات الاجراءات المتطرفة والقرارات غير المسؤولة لإدارة ترمب، التي تعمل على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض متطلبات السلام وتشجع اليمين الأصولي والعنصري في اسرائيل لمواصلة انتهاكه للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، تمهيدا لضم أراضي الضفة الغربية المتبقية.

وتركز النقاش على سيناريوهات المستقبل المحتملة، خاصة في ضوء التداعيات الخطيرة للتحالف الأميركي- الإسرائيلي القائم، وإمكانية إنقاذ متطلبات السلام وعلى رأسها حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وتطرقت عشراوي لأهمية تحقيق المصالحة وعقد انتخابات عامة، مع التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان عدم عرقلة اسرائيل للانتخابات في القدس أو اتخاذ اي اجراءات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

وأكدت عشراوي  انه "لا يمكن تحقيق السلام دون محاسبة اسرائيل على جرائمها"، مضيفة: "على الأسرة الدولية الكف عن اللجوء للضغط على الطرف الفلسطيني حتى يتقدم بحلول تعالج التعنت الاسرائيلي ومواقفه غير المقبولة، هذا نهج غير مقبول ولن ينتج عنه أي تقدم في المسار السياسي، والمطلوب لجم اسرائيل ومحاسبتها."

وقالت: "لا يمكن أن تنجح أي مبادرة للسلام تتجاهل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتتنكر لها لأن تحقيق الحرية وتجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني متطلبات أساسية للسلام".

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