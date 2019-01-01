صحيفة عبرية تكشف السر وراء اجتماع "الكابينت" المتكرر خلال الأسبوع

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، يجتمع للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، بشكل غير مسبوق.

وقالت الصحيفة، إن الاجتماع بدأ اليوم منذ الساعة 12 ظهراً وما زال مستمراً حتى اللحظة.

وأوضحت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اجتماعات "الكابينت" تأتي بسبب وجود تخوفات من قيام إيران بشد الحبل كثيراً أمام الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تنفيذ هجمات على إسرائيل بواسطة "حزب الله" في لبنان، والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت اليوم، إن أجهزة الاستخبارات في إسرائيل والدول الغربية، تتوقع بأن تقوم إيران قريباً "بخطوات استفزازية" ضد إسرائيل، في محاولة منها لتصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر استخبارية للصحيفة، إن إيران تسعى من خلال ذلك إلى حمل الإدارة الأمريكية على النظر في العقوبات الشديدة التي فرضتها عليها، وتسببت بأزمة اقتصادية خطيرة.