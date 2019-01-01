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السيسي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي


القاهرة /سما/

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيده على أنه "لا سبيل للاستقرار في الشرق الأوسط دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967".

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، من بوخارست اليوم الأربعاء: "لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".

وأضاف: "أعرب عن خالص شكري وتقديري للموقف الحازم الواضح لفخامة الرئيس الروماني الذي يأتي متسقا مع موقف رومانيا التاريخي من عملية السلام، القائم على حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية".

وتابع السيسي: "أعرب عن الأمل في استمرار هذا الدور الفاعل والمتوازن داخل الاتحاد الأوروبي في تحقيق مصالح دول الجوار من بينها مصر".

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