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"مركزية فتح" تعقد اجتماع هام برئاسة الرئيس عباس السبت وهذا ما سيناقشه...

الأربعاء 19 يونيو 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مركزية فتح" تعقد اجتماع هام برئاسة الرئيس عباس السبت وهذا ما سيناقشه...


رام الله / سما /

كشف اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الاربعاء، أن "مركزية فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد اجتماعا لها يوم السبت القادم في مقر الرئاسة.

واكد الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين، ان البند  الاساسي الذي سيطرح على جدول اعمال اللجنة هو مواجهة التحديات المترتبة على ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية من خطوات عملية لإسناد الاحتلال الفاشي، في محاولة لشطب القضية الفلسطينية.

واضاف الرجوب انه سيتم مناقشة الاليات العملية التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة للتعبير عن رفض شعبنا المطلق لما يسمى بورشة المنامة التي دعت لها الولايات المتحدة الامريكية في البحرين، مشددا على ان هذه الورشة شكل من اشكال حرف البوصلة وعرض القضية الفلسطينية كقضية انسانية ومعيشية.

ودعا الرجوب كافة فئات شعبنا نبذ كل مظاهر التناقض والمشاكل الداخلية كضرورة لمواجهة كافة التحديات وتوفير كل عوامل الثبات والتحدي والصمود.

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