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نتنياهو: لجيش اسرائيل قوة تدمير هائلة وخير لاعدائنا ألاّ يختبروها

الأربعاء 19 يونيو 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لجيش اسرائيل قوة تدمير هائلة وخير لاعدائنا ألاّ يختبروها


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء خلال تفقده لتمرين عسكري واسع يجريه الجيش الإسرائيلي هذه الايام شمال البلاد :"إنني أقول لاعدائنا، للجيش الإسرائيلي يوجد قوة تدمير هائلة، لا تختبروها".

وأضاف نتنياهو :"انهي جولة للتمرين الواسع جدا للجيش الإسرائيلي في عدة ميادين. تأثرت جدا من التحسن بالاستعدادات، من الروح القتالية للضباط والمقاتلين خصوصا من قوة التدمير للجيش الإسرائيلي. انا اسمع جيراننا من الشمال، الجنوب، ومن الشرق يهددون بتدميرنا- انا أقول لاعدائنا- للجيش يوجد قوة تدمير كبيرة لا تجربونا".

وأجرى سلاح الجو الإسرائيلي تمرينا عسكريا واسعا الاحد يحاكي حربا شاملة وفقا لما اعلنه ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي الثلاثاء والذي قال ان التمرين العسكري الذي نفذ بالتعاون مع القوات البرية :"يحاكي حربا في عدة ميادين مع التركيز على المنطقة الشمالية".

وقال الضابط الإسرائيلي ان ان سلاح الجو الإسرائيلي يستعد من خلال التمرين لمواجهة الأنظمة المتقدمة المضادة للطائرات في الساحة الشمالية :"نحن نجهز سلاح الجو للوصول الى منظومات S300 وS400" . وأضاف :"جميع قواتنا في الجو".

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