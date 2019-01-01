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أردوغان: مرسي قُتل وسنحاكم السلطات المصرية دوليًا

الأربعاء 19 يونيو 2019 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: مرسي قُتل وسنحاكم السلطات المصرية دوليًا


انقرة /سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "مرسي لم يمت بشكل طبيعي، بل قتل"، لافتا إلى أنه سيطرح المسألة في قمة مجموعة العشرين في اليابان".

وقال الرئيس أردوغان، في كلمة جماهيرية، أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، "أن بلاده ستفعل ما بوسعها من أجل مقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية، على خلفية وفاة الرئيس محمد مرسي وفق ما ارودته وكالة الاناضول التركية.

وأضاف أردوغان: "سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة مصر في المحاكم الدولية"، موضحًا أن مرسي لم يمت بأجله، بل قُتل،و بقي مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه".

وأردف الرئيس التركي: "إن الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابهًا لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق".

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