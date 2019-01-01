اشتية: أمريكا تبتزنا سياسيا وماليا لإجبارنا على قبول صفقة القرن

رام الله / سما /

اطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مدير معهد بيكر الاميركي للسياسة العامة إدوارد جريجيان، على آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأوضح اشتية، خلال اللقاء، ان الإدارة الأميركية الحالية تنتهج سياسة الابتزاز تجاه الفلسطينيين، وتضييق الخناق عليهم، من خلال الحرب السياسية والمالية ضدهم، لإجبارهم على الاستسلام والقبول بـ"صفقة القرن".

وشدد على أنه "من غير المحتمل الاستمرار والقبول بالوضع القائم، ولن يتم القبول إلا بحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، مع ضمان حق اللاجئين".