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أبو عمرو يطلع وفدا من معهد بيكر على تطورات القضية الفلسطينية

الأربعاء 19 يونيو 2019 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يطلع وفدا من معهد بيكر على تطورات القضية الفلسطينية


رام الله / سما /

 أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وفدا من معهد بيكر للسياسة العامة برئاسة السفير ادوارد جيرجيان، اليوم الأربعاء، على آخر تطورات القضية الفلسطينية.

واستعرض أبو عمرو خلال اللقاء تحركات القيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن الأميركية، التي تسعى إدارة ترمب إلى فرضها على أرض الواقع، كما أشار إلى خطورة الآثار المترتبة على عقد مؤتمر البحرين، الذي يعتبر مرحلة في عملية تطبيق هذه الصفقة.

وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة بعد الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة نتيجة اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، وإصرارها على خصم رواتب أسر الشهداء والجرحى من هذه الأموال، الأمر التي ترفضه القيادة بشكل قاطع.

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