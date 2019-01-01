الهدمي يدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة مخططات الاحتلال في القدس

القدس المحتلة / سما /

دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الى توحيد الجهود لتعزيز صمود أهل المدينة المقدسة ومواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهويدها.

واستعرض الهدمي لدى استقباله اليوم الاربعاء، عددا من الصحفيين، آخر التطورات والاحداث في المدينة المحتلة والجهود التي تبذلها وزارته في ظل التحديات.

وقال، هنالك تسارع في وتيرة الاحداث في القدس لفرض واقع جديد من خلال تشديد الحصار على المدينة المقدسة، لافتا الى الجهود التي تبذل لمتابعة اوضاع المقدسيين وتعزير صمودهم، وتوفير كل سبل البقاء.

وأضاف ان قوات الاحتلال وسعت اعتداءاتها على المقدسيين وممتلكاتهم، وزادت وتيرة هدم المنازل، بذريعة جديدة هذه المرة تسمى "البناء قرب الجدار العازل".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اخطرت بهدم 100 شقة سكنية في حي وادي الحمص الذي يقع ضمن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في قرية صور باهر، جنوب شرقي القدس.

وقال: إن خطورة ما يحدث في وادي الحمص ودير عامود والمنطار في صور باهر، يظهر في محاولة الاحتلال تهجير 100 أسرة فلسطينية تسكن في البنايات الـ16 البناية المخطرة بالهدم، والواقعة ضمن المناطق المصنفة (أ)، ولدى أصحابها كل التراخيص اللازمة.

وأكد ان الحكومة تبذل كل جهد ممكن لدعم قطاعي التعليم والصحة بشكل مباشر وغير مباشر، لكن الهجمة الاسرائيلية على القدس كبيرة، وهناك ماكنة احتلالية تعمل ليل نهار من اجل تهويد المدينة وافراغها من المقدسيين.

وحذر الهدمي من استهداف الاحتلال للوجود المسيحي في القدس، مؤكدا ان المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني.