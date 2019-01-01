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وزارة السياحة والبنك الأوروبي للتعمير يوقعان مذكرة تفاهم

الأربعاء 19 يونيو 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة السياحة والبنك الأوروبي للتعمير يوقعان مذكرة تفاهم


بيت لحم / سما /

 وقعت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة وممثل البنك الأوروبي للتعمير والتطوير فلاهو كوجاكوفيك مذكرة تفاهم ثنائي، في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم، اليوم الأربعاء.

وحضر التوقيع، مدير عام المتاحف والتنقيبات بالوزارة جهاد ياسين، ومدير عام التسويق في الوزارة ماجد اسحق.

وأكدت معايعة أهمية التعاون لما فيه خدمة لفلسطين وللمواقع السياحية والأثرية فيها، وتطلعها لترميم كافة المواقع الأثرية لتصبح مزارات سياحية تساهم في جذب انتباه وفود سياحة جديدة إلى فلسطين.

وقالت معايعة إن المذكرة ستساهم بعملية تطوير القطاع السياحي من خلال توحيد الطاقات والإمكانيات التي يمتلكها القطاع السياحي، وتحويلها لأدوات تساهم وبشكل فاعل في الناتج القومي الإجمالي.

بدوره، أكد كوجاكوفيك تطلعه لمزيد من المعل المشترك لما فيه مصلحة الطرفين، والحفاظ على ما تمتلكه فلسطين من مواقع سياحية فريدة على مستوى العالم.

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