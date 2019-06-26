مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

غزة / سما/

أضدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، مساء اليوم الاربعاء، اعلان هام للمستفيدين من المنحة الأميرية القطرية للأسر الفقيرة

وفيما يلي نص الاعلان كما وصل وكالة سما:

نعلن عن البدء بصرف المنحة الاميرية القطرية بواقع 100 دولار للأسر الفقيرة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 20/6/2019 وأيام الأحد والاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات غزة اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، وفق الآلية التالية:

توزيع صرف المنحة الأميرية القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة يونيو 2019

1- يوم الخميس 20/6/2019 الصرف لأحرف ( أ، ب ،ت ، ث، ج ، ح )

2- يوم الاحد 23/6/2019 الصرف لأحرف ( خ،د،ذ،ر،ز،س ،ش،ص، ض،ط،ظ)

3- يوم الاثنين 24/6/2019 الصرف لأحرف ( ع،غ،ف،ق،ك،ل،ن،هـ،و،ي) .

4- يوم الأربعاء 26/6/2019 الصرف لحرف (م )

كما يرجى الالتزام بالتالي:

1- الصرف للمستفيد شخصيا مصطحبا بطاقة الهوية

2- يرجى اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3- التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4- الالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الابجدية

للاطلاع على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية: اضغط هنا او من هنا