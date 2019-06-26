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مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

الأربعاء 19 يونيو 2019 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة


غزة / سما/

أضدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، مساء اليوم الاربعاء، اعلان هام  للمستفيدين من المنحة الأميرية القطرية للأسر الفقيرة

وفيما يلي نص الاعلان كما وصل وكالة سما: 

نعلن عن البدء بصرف المنحة الاميرية القطرية بواقع 100 دولار للأسر الفقيرة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 20/6/2019 وأيام الأحد والاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات غزة اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، وفق الآلية التالية:
توزيع صرف المنحة الأميرية القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة يونيو 2019
1- يوم الخميس 20/6/2019 الصرف لأحرف ( أ، ب ،ت ، ث، ج ، ح )
2- يوم الاحد 23/6/2019 الصرف لأحرف ( خ،د،ذ،ر،ز،س ،ش،ص، ض،ط،ظ)
3- يوم الاثنين 24/6/2019 الصرف لأحرف ( ع،غ،ف،ق،ك،ل،ن،هـ،و،ي) .
4- يوم الأربعاء 26/6/2019 الصرف لحرف (م )

كما يرجى الالتزام بالتالي:
1- الصرف للمستفيد شخصيا مصطحبا بطاقة الهوية
2- يرجى اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية 
3- التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2 
4- الالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الابجدية

للاطلاع على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية: اضغط هنا او من هنا

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