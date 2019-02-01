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الزهار ينفي تصريحات احمد يوسف حول مقترح مصري بتوسعة دولة غزة

الأربعاء 19 يونيو 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار ينفي تصريحات احمد يوسف حول مقترح مصري بتوسعة دولة غزة


غزة /سما/

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار تصريحات أدلى بها أحمد يوسف حول نقل مقترح لمصر من أجل توسيع قطاع غزة على حساب الأراضي المصرية.

وقال الزهار، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، "أستهجن التصريحات التي ادعى فيها (أحمد يوسف) أنه قُدم للحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية مشروع بتوسيع غزة في الأراضي المصرية، وأنني بوصفي وزيراً للخارجية الفلسطينية آنذاك قمت بنقل هذا المقترح إلى مصر".

وقال القيادي الكبير في حماس أن "هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة بتاتاً، وتتساوق مع روايات إعلامية كاذبة".

وأكد الزهار أن الحكومة الفلسطينية العاشرة وحركة حماس لم تناقش في أي من جلساتها أو في أروقتها أي مقترح لتوسيع قطاع غزة على حساب الأراضي المصرية.

وأوضح "نرفض مجرد استلام أي مقترح بهذا الخصوص فضلاً عن مناقشته، فموقفنا واضح وثابت أن فلسطين هي فلسطين، ومصر هي مصر".

 

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