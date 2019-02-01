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ضبط أكثر من كيلوغرام مخدرات في نابلس

الأربعاء 19 يونيو 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

 ضبطت الشرطة والأمن الوطني، اليوم الاربعاء، أكثر من كغم من المخدرات، وألقت القبض على شخصين مشتبه بهما بتجارتها في نابلس .

واوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء تتجول على احد المداخل الشرقية للمدينة، على الفور باشرت شرطة مكافحة المخدرات باتخاذ الاجراءات وتمكنت من رصد تحركاتها، وتمكنت من إيقاف المركبة بإسناد من قوات الأمن الوطني وقبضت على شخصين كانا بداخلها، وبتفتيش المركبة أصولا ضبطت مواد يشتبه انها مخدرة وهي "عرانيس الماريغوانا" بوزن اكثر من كيلوغرام، وتم التحرز على المضبوطات واحضار المتهمين إلى مديرية الشرطة وبالبحث معهما وسماع أقوالهما اعترفا أن المضبوطات تخصهما .

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