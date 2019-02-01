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المالية بغزة تصدر اعلان هام حول صرف رواتب موظفيها

الأربعاء 19 يونيو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تصدر اعلان هام حول صرف رواتب موظفيها


غزة / سما /

أصدرت وزارة المالية في غزة، اليوم الاربعاء،  تنويه هام بخصوص صرف رواتب الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم عبر مكاتب البريد.

وأعلنت المالية بغزة، في بيان مقتضب،  عن صرف رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من البريد، عبر فروع البنك الوطني الإسلامي نظرا لازدحام فروع البريد غدا الخميس.

وأشارت المالية بغزة، الى  انها قررت تحويل راتب شهر 2/2019 للمستحقات.

وكانت مالية غزة قد أعلنت عن صرف دفعة راتب شهر 3/2019 بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الخميس 20/6/2019 في بنكي الوطني والإنتاج وفي كافة فروع بنك البريد.

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