رئيس البرلمان العربي يؤكد رفضه لأي محاولات لتجزئة التراب الوطني الفلسطيني

القاهرة /سما/

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي رفضه لأي محاولات لتجزئة التراب الوطني الفلسطيني، داعيا لضرورة التضامن ووحدة المواقف العربية والتصدي بحزم للمشاريع التخريبية والمخططات العدوانية التي تستهدف تفتيت المجتمعات العربية والمساس بسيادة دولها وتقويض الأمن القومي العربي.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي اليوم الأربعاء.

ومثل دولة فلسطين في الجلسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضو البرلمان صخر بسيسو، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح ناصر.

وقال السلمي، إن الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني تتزامن مع تطورات عربية بالغة الدقة، مشيرا إلى أن البرلمان بادر لإقرار الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات، لتكون عنوانا لهذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية.

واستدرك، "رغم كل ما تمر به أمتنا العربية من تحديات إلا أن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى والمحورية"، مؤكدا "استمرار البرلمان في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الانتهاكات والممارسات العنصرية اليومية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتكررة للأقصى المبارك، ومشاريع الاستيطان وهدم المنازل، وكافة الفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية.