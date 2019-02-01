  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غرينبلات يتهم حركة "فتح" بتخريب "صفقة القرن"

الأربعاء 19 يونيو 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يتهم حركة "فتح" بتخريب "صفقة القرن"


غزة / سما/

اتهم مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يرأسها الرئيس محمود عباس، بتخريب فرصة للتعايش، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأميركية الهادفة لتثبيت الاحتلال.

وغرد غرينبلات على "توتير" قائلا: "فتح تفشل فرصة أخرى للتعايش وما يجب أن يكون أمرا طبيعيا. لا يمكن بناء السلام على قاعدة أسستها فتح. ومن أجل تحقيق السلام يجب تسوية القضايا العديدة. ويجب تشجيع التعايش".

وكانت حركة فتح أكدت مرارا وتكرارا على رفض "صفقة القرن"، التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها على الشعب الفلسطيني من أجل تثبيت الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع الماضي، قد جدد تأكيد رفض صفقة القرن ورفض المشاركة في مؤتمر البحرين المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، والوقوف إلى جانب القيادة في موقفها الرافض للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار "صفقة القرن" الهادفة لتصفية قضيتنا.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن "ثوري حركة فتح كرافعة للنضال كان لزاما عليه أن يتصدر المشهد النضالي في التصدي للمؤامرة الكبرى التي تحاك ضد شعبنا وإسنادا للقيادة في صمودها".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: الأموال القطرية بغزة تصل للقسام وخلاف حاد بين إسرائيل وحماس حول قائمة المستفيدين

"الإندبندنت" البريطانية: مرسي ترك ملقى على الأرض حتى الموت

الشوا: الوضع المالي على شفا الانهيار و لا نعرف كيف سندفع الرواتب الشهر القادم

رجال أعمال يقرضون الحكومة الفلسطينية مبلغ 150 مليون دولار

مشروع إسرائيلي لحل أزمة الصرف الصحي بغزة

ميركل ترتعش بشكل مخيف في حفل رسمي.. وتعلّق (شاهد)

اجتماع عربي طارئ لبحث دعم السلطة مالياً

الأخبار الرئيسية

الشوا: البنوك ستواصل اقراض الحكومة وبهذه النسب ستصرف رواتب موظفي السلطة خلال الأشهر المقبلة

السفير العمادي يعلن موعد صرف مساعدات نقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة بغزة

المصالحة

الاحمد: تطورات ايجابية في ملف المصالحة خاصة فيما يتعلق بموقف حماس

ارشيفية

استشهاد مقدسي متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" قبل أسبوعين

المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة تدخل حيّز التنفيذ وحجب اسماء ألاف المستفيدين من منحة قطر