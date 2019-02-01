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غزة: ضبط 3 لصوص سرقوا 9 آلاف دولار ومصاغ ذهبي

الأربعاء 19 يونيو 2019 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط 3 لصوص سرقوا 9 آلاف دولار ومصاغ ذهبي


غزة / سما/

ضبطت مباحث الشيخ رضوان في مدينة غزة، ثلاثة لصوص قاموا بسرقة 9 آلاف دولار ومصاغ ذهبي بقيمة 3 آلاف دينار من منزل أحد المواطنين في العام 2017.

وأوضح رئيس قسم مباحث الشيخ رضوان النقيب يونس عوض، في بيان صحفي، أنه تم جمع المعلومات وبالبحث والتحري وحصر الجناة وتم الاشتباه بالمدعو (ك-د)، وجرى إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بأنه قام بسرقة المنزل في حينها ليلاً.

وأشار النقيب عوض، إلى أن المذكور اعترف بالسرقة بالاشتراك مع المدعو ( أ-ك)، ومن خلال التحقيق تبين أنهما قاموا بصرف جزء من المبلغ وبيع جزء من الذهب.

وذكر أن اللصين قاما بعدة سرقات بمشاركة شريك ثالث وهو المدعو (م -ث ) حيث اعترفوا على قيامهم بسرقة 13 منزل.

وأكد أن تم إحالة القضية والمتهمين إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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