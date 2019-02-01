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الديمقراطية تحذر من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار العراقيل الإسرائيلية لسفر مرضى غزة

الأربعاء 19 يونيو 2019 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تحذر من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار العراقيل الإسرائيلية لسفر مرضى غزة


غزة / سما /

 حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من تداعيات انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة؛ جراء تناقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المشافي والمراكز الصحية، ما يهدد حياة المرضى ويزيد من معاناتهم في القطاع.

وقالت الجبهة في بيانها،  "لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال وقف توريد الأدوية، والمستلزمات الطبية لغزة". داعية وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله لتحمل مسؤولياتها بما يضمن توريد الأدوية؛ للتخفيف عن معاناة المرضى وعدم إلحاق الأذى بهم.

ودعت الجبهة حركتي فتح وحماس، لإبعاد القضايا الحياتية والخدماتية عن التجاذبات، والمناكفات السياسية.

وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ مرضى غزة، من الخطر الذي يهدد حياتهم جراء استمرار الحصار والعراقيل، والعوائق الإسرائيلية التي تحول من سفرهم للعلاج في مشافي الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة.

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