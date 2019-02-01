الفصائل بغزة: شعبنا لم يخول أحدا بالتفاوض وتعلن الثلاثاء إضراب شامل

غزة / سما/

اأكد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رفضها القاطع لانعقاد هذا المؤتمر التآمري (ورشة البحرين) والذي يمثل فصلا من فصول تمرير صفقة القرن والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية .

ودعت الفصائل في بيانها، جميع الدول العربية والإسلامية إلى عدم المشاركة في مؤتمر البحرين التصفوي , ونطالب الدول التي أعلنت موافقتها بالمشاركة إعادة النظر في موقفها هذا.

وأضافت: نحيي الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لهذا المؤتمر وندعو إلى وضع إستراتيجية وخطة وطنية موحدة لمواجهة صفقة القرن وهذا يتطلب استعادة الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال الصهيوني وإنهاء حقبة أوسلو وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وتابعت: نؤكد على رفضنا لكل مخرجات صفقة القرن السياسية والاقتصادية والأمنية وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة, وشعبنا لم يخول أحدا بالتفاوض أو بالتنازل عن أي من حقوقه.

ندعو إلى المشاركة في فعاليات رفض صفقة القرن بالأيام التالية الجمعة 21/6 مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان الأرض مش للبيع ، ويوم الثلاثاء 25-6 إضراب شامل ومؤتمر شعبي, ويوم الأربعاء 26-6 مسيرات شعبية حاشدة في كافة محافظات الوطن ومؤتمر عشائري حاشد في مخيم العودة في ملكة.