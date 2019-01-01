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السفير العمادي يعلن موعد صرف مساعدات نقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة بغزة

الأربعاء 19 يونيو 2019 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي يعلن موعد صرف مساعدات نقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة بغزة


غزة / سما/

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من غد الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع.

وأكد السفير العمادي أنه وبعد دراسة الموضوع مع الوزارات والجهات المختصة، وسعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من أموال المنحة القطرية، تم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار لإعانة الأسر الفقيرة، ومبلغ 4 مليون دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح أن عملية اختيار أسماء المستفيدين ستتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة.
 

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