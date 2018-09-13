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الأسير إحسان عثمان مضرب عن الطعام منذ 3 أيام احتجاجا على اعتقاله

الأربعاء 19 يونيو 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسير إحسان محمود عثمان (21 عاما) من بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لتجديد اعتقاله الاداري.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأسير عثمان القابع حاليا في عزل معتقل "عوفر"، بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 16/6/2019، وذلك للمطالبة بالإفراج عنه وعدم تجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى، حيث ينتهي الأمر الاداري الحالي بتاريخ 9/11/2019.

يذكر أن الأسير عثمان اعتقل أول مرة عام 2016 وتم الافراج عنه، وجرى اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 13/9/2018، وصدر بحقه أمرا إداريا مدته ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية.

#هيئة الأسرى

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