الامم المتحدة تكشف: بن سلمان أمر بقتل خاشقجي

نيويورك /سما/

كشفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية التركية ان هناك أدلة موثوقة تثبت تورط مسؤولين سعوديين كبار في عملية الاغتيال بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان.

ووجد تقرير الأمم المتحدة الصادر اليوم أدلة موثوقة على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي خاشقجي.

ووفقا لتقرير اللجنة فان بن سلمان خطط لتصفية خاشقجي، ودعت المملكة العربية السعودية إلى تحمل مسؤولية الاغتيال.

ودعت مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار، الأربعاء، الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامار في تقرير جديد أصدرته إن قتل الصحافي يشكل "اعداما خارج إطار القضاء" مشيرة الى أن غوتيريش "يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة".

يذكر التقرير أن اغتيال الصحفي، وهو معارض للنظام السعودي ، كان "جريمة محسوبة...وخاشقجي كان ضحية لعملية إعدام مخططة نفذت بناء على أوامر من المملكة العربية السعودية وهي مسؤولة بالفعل بموجب قانون حقوق الإنسان الدولية ".