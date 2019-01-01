فنانون مصريون بارزون ينعون الرئيس الراحل مرسي

وكالات / سما /

نعى فنانون مصريون بارزون، الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.



جاء ذلك في عدد كبير من التغريدات على حساباتهم الشخصية الموثقة في موقع «تويتر»، بينهم معارضون بارزون لمرسي ولجماعة الإخوان، التي ينتمي لها الرئيس الأسبق.

وقالت فنانة الاستعراض المصرية شريهان: المعارضة لمرسي والإخوان، «إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي».



ونعى نبيل الحلفاوي، الفنان المصري، المعارض لمرسي وللإخوان، الرئيس السابق، قائلا: «الدوام لله.. محمد مرسي، ينتقل إلى حيث العدل المطلق. إنا لله وإنا إليه راجعون».



وتعقيبا على قرار النائب العام المصري، نبيل صادق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة بعد وفاة مرسي، تساءل الفنان خالد أبو النجا: «إلى متى ستبقى الحقيقة متحفظ عليها في زمن (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي»؟



فيما قال الفنان عمرو واكد، «البقاء لله وتعازينا للأهل والأسرة. الله يرحمه ويعوضه بعدله»، مذيلا تغريدته بهاشتاغ (وسم) محمد مرسي».



ودوّن المطرب حمزة نمرة، على حسابه في موقع تويتر، تحت هاشتاغ #محمد_مرسي: «إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان يراه مظلوما فهو عند الله العدل، ومن كان يراه ظالماً فهو عند الله العدل».