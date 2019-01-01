أبو العسل والعسيلي يؤكدان جهود الحكومة لدفع عملية التنمية والاستثمار

اريحا / سما /

اكد محافظ اريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عملية التنمية والتطوير وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وجذب وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ ابو العسل، الوزير العسيلي، بمقر المحافظة وسط مدينة اريحا، بحضور السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، ورئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة اريحا تيسير حميدة، ورئيس هيئة المدن الصناعية علي شعث.

وقال المحافظ إن محافظة اريحا والأغوار تحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعين الزراعي والسياحي وهي بيئة جاذبة للاستثمار بكل ما تعنيه الكلمة، مضيفا أن الاستفادة من الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين للاستثمار في المحافظة يساهم في تعزيز ورفد الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتطوير وخلق فرصة عمل تساهم في الحد من البطالة، منوها باهتمام الرئيس والحكومة بأريحا والأغوار وتقديم التسهيلات والاجراءات اللازمة للاستثمار الزراعي السياحي الصناعي في الاغوار الفلسطينية، مثمنا ما تقوم به اليابان والوكالة اليابانية "جايكا" في أريحا والأغوار.

واكد العسيلي أن الحكومة الفلسطينية وفق برامجها وخططها تولي محافظة اريحا والأغوار اهتماما خاصا وتم ادراجها كعنقود تطوير سياحي وزراعيأ وأن الحكومة تعمل جاهدة من اجل استقطاب وجذب المستثمرين العرب للاستثمار في فلسطين.

وتحدث الوزير عن وجود مبادرة برعاية الجامعة العربية للمستثمرين العرب للاستثمار في فلسطين والتي سوف تساهم في تعزيز ورفد الاقتصاد الوطني. وتطرق الى المستقبل الواعد والفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية الزراعية، منوها لدعم حكومة اليابان ومساهمتها في البني التحتية والمشاريع الاقتصادية.

وتطرق السفير الياباني اوكوبو، الى استمرار الدعم الياباني للعديد من المشاريع القائمة وعن الموافقة دعم على تحفر بئر للمنطقة الصناعية وعن التحضيرات لورشة سياحية، وعن بعض المشاريع التي تعمل اليابان على تمويلها وتقديم الدعم الفني والمالي الممكن.

وعقب اللقاء قام الوزير العسيلي والمحافظ ابو العسل والسفير الياباني والحضور بجولة على المنطقة الصناعية، حيث قدم لهم شعث شرحا عن فرص وآفاق الاستثمار والتطوير الصناعي الاقتصادي في المنطقة.