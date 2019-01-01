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اعتداءات بالجملة على الأسرى في معتقل "عصيون" خلال اعتقالهم

الأربعاء 19 يونيو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من سكان مدينتي بيت لحم والخليل خلال اليومين الماضيين، تم خلالها الاعتداء على المعتقلين بطريقة وحشية وانتقامية بواسطة القوات الخاصة وما تسمى قوات "حرس الحدود" خلال عملية الاعتقال والاقتياد الى مركز توقيف "عصيون".

ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى أن عمليات الاعتقال بغالبيتها كانت تتم بعد منتصف الليل، حيث تقوم القوات الإسرائيلية باقتحام بيوت المعتقلين بطريقة عنيفة وسط تكسير وتخريب لمحتويات المنزل وتحطيمها واعتداء بالضرب على أفراد العائلة بعد ترويعهم.

وأوضحت، أن كلا من الأسير موسى العك من بيت لحم والاسير سامر غنيمات من بلدة صوريف في محافظة الخليل، والاسير موسى العمور من تقوع في محافظة بيت لحم، تعرضوا للضرب والتنكيل الشديد خلال عملية اعتقالهم واقتيادهم بالسيارات العسكرية الى عصيون، كما تعرض غيرهم من معتقلين لعمليات شبح لساعات وتكبيل أعينهم وأيديهم وضربهم بأعقاب البنادق.

كما بينت الهيئة، أن المعتقلين تعرضوا للضرب والاهانة على أيدي المحققين خلال عمليات استجوابهم وأخذ إفاداتهم، إضافة الى سوء الظروف الاحتجازية للأسرى في داخل هذا المعتقل كانعدام النظافة وسوء وجبات الطعام، وسوء التهوية والإضاءة وانقطاع المياه، وازدياد معدلات الرطوبة.

#عصيون

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