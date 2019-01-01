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البحرين: ورشة السلام اقتصادية والحديث عن صفقة أمر لا يعنينا

الأربعاء 19 يونيو 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين: ورشة السلام اقتصادية والحديث عن صفقة أمر لا يعنينا


المنامة /سما/

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن ورشة السلام من أجل الازدهار، التي تستضيفها بلاده بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي ورشة اقتصادية فقط وليست شيئًا آخر.

وأضاف في تصريح لصحيفة الايام البحرينية إن أهداف الورشة تصب في نمو وازدهار المنطقة بشكل عام والأراضي الفلسطينية بشكل خاص.

وتابع قائلا": أي حديث عن (صفقة) أو ما شابه أمر لا يعنينا.

وستعقد الورشة يومي 25 و26 يونيو الجاريـ للتباحث فيما وصفه الفريق الامريكي بالشق الاقتصادي لما تتضمنه خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة القرن.

ولاقت الورشة معارضة من قبل السلطة الفلسطينية التي اعلنت مقاطعتها ودعت الدول العربية والعالمية الى عدم حضورها.

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