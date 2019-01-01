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بالصور.. عهد التميمي تتعرض لحادث سير مع والديها في رام الله

الأربعاء 19 يونيو 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. عهد التميمي تتعرض لحادث سير مع والديها في رام الله


رام الله / سما /

تعرضت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، غرب رام الله.

وأفادت المعلومات بأن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي.

وأشارت المعلومات إلى أن سيارة العائلة انزلقت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الرابط بين كفرعين والنبي صالح، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحادث، واصفة إياه "بالمروع، الذي كان من الممكن أن يودي بحياة العائلة".

من الجدير ذكره، أن عهد (18 عاما) أسيرة محررة وناشطة فلسطينية بارزة، أثار اعتقالها ومحاكمتها جدلا واسعا، ووصفتها وسائل إعلام ونشطاء حقوقيون بأنها "أيقونة فلسطين"، لما تميزت به من جرأة وثبات في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تصفع أحد الجنود الإسرائيليين، وكذلك أثناء المحاكمة، رغم صغر سنها.

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