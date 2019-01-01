بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة الخميس.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (49) من كشف (6/18).

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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