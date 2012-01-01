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وصول امير الكويت في زيارة الى بغداد لاول مرة منذ عقود

الأربعاء 19 يونيو 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول امير الكويت في زيارة الى بغداد لاول مرة منذ عقود


وكالات

أعلنت الرئاسة الكويتية وصول أمير الكويت صباح الأحمد، إلى بغداد، ولقاء الرئيس العراقي برهم صالح.
ويبحث صباح الأحمد في العراق العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا بالمستجدات على الساحة الإقليمية، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.
وزار الأحمد العاصمة العراقية بغداد في 29 مارس/آذار 2012، حيث عقدت القمة العربية.
وحسب صحيفة "الأنباء"، يدشن الأمير "عهدا جديدا" أساسه طي الملفات العالقة بين البلدين.
وتأتي زيارة أمير الكويت، إلى العراق، في ظل توترات إقليمية قائمة بسبب التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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