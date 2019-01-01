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غداً بدء صرف دفعة من رواتب الموظفين بغزة ونقابة الموظفين تبدي أسفها

الأربعاء 19 يونيو 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً بدء صرف دفعة من رواتب الموظفين بغزة ونقابة الموظفين تبدي أسفها


رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف دفعة من رواتب الموظفين عن شهر مارس 2019، غداً الخميس.

وذكرت المالية  اليوم الأربعاء، أن الصرف سيكون بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل، اعتبارا من يوم غدٍ.

وقالت إن الصرف غداً سيكون لفئة 2000 شيقل فأقل، في بنكي الوطني والإنتاج وفي كافة فروع بنك البريد على نظام الفئات.

ولفتت المالية إلى أنه تم تحويل راتب شهر 2/2019 على مستحقات الموظفين.

بدوره أبدى نقيب الموظفين يعقوب الغندور، أسفه من إعلان المالية عن هذه النسبة من الصرف، خاصة أن استحقاق وموعد صرف الراتب قد مضى، ولم يكن هناك أي تحسن في نسبة الصرف.

وأكد الغندور أنه من واجب وزارة المالية زيادة وتحسين النسبة وصرف الراتب كل 30 يوم حسب ما وعدت.

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