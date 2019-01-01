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ما حقيقة إصابة "هيفاء وهبي" بمرض السرطان؟

الأربعاء 19 يونيو 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة إصابة "هيفاء وهبي" بمرض السرطان؟


وكالات / سما /

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال تواجدها في المستشفى بعد الإعلان عن مرضها.

وعلقت الصفحة الرسمية لهيفاء على الصورة: "الحمد الله هيفاء تركت المستشفى ونشكر الرب على مرور هذه الأيام الصعبة".

وعبر محمد وزيري مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت حول الحالة الصحية لها، مؤكدا أن ما تردد حول إصابتها بالسرطان مجرد شائعات.

وكانت هيفاء وهبي أعلنت أن سبب غيابها يرجع إلى مرضها، وغردت منذ أيام قائلة: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".

#هيفاء وهبي

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