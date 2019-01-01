وكالات / سما /

الحصول على أفضل لحية عوارض في أسرع وقت هو ما يسعى ‘ليه الشاب العربي لتكتمل أناقته، ويعتقد الكثير من الرجال أن أناقتهم لا تكتمل إلا بوجود لحية ولكنهم لا يدركون أن ليس كل قصات اللحى تليق بهم، صحيح أن موديلات لحية الشباب بغالبيتها الساحقة ليست مبتكرة أو حديثة، ولكن على الرجل أن يسعى إلى تربية اللحية التي تتماشى مع وجهه للوصول إلى الأناقة وجذب نظر المرأة إليه خاصة مع وجود خيارات وموديلات لا تعد ولا تحصى حيث إن موضة تربية اللحية باتت هي الأشهر بين الرجال حول العالم في هذه الفترة.

أجمل لحية الشباب

يلعب شعر الوجه المتمثل في اللحية بالنسبة للرجال دوراً هاماً وبارزاً في العناصر الأساسية للأناقة الرجالية والمظهر الخارجي المتميز والجذاب، وأصبحت تضيف المزيد من التوهج والمظهر الصلب الرجولي إلى الرجل خصوصاً في حال تم اختيار قصات اللحية المناسبة للرجل بطريقة صحيحة وتتميز أجمل قصات اللحية الرائجة بأنماطها المتعددة، سواء تم تنسيقها مع قصة الشعر أم لا، لتناسب الرجال بمختلف فئاتهم العمرية، ومكانتهم الاجتماعية لذا لا تتسرع باختيار أجمل لحية مباشرة بل قم باختيار لحية جميلة لشخص يتطابق تقريبًا شكل وجهه مع وجهك. هناك الكثير من الأساليب الحديثة التي أصبحت تستخدم في هذا العام لتصميم شكل اللحية والتي يمكنك أن تجرب منها ما تريد حتى تحصل على لحية مثالية وأنيقة ولكل واحدة طريقة مختلفة توجب عليك أسلوب معين من الحلاقة لتحصل عليها وجميعها جميلة من حيث المظهر، لكن تذكر جيدًا أن ما ينطبق على شخص بشكل رائع وجذاب ليس بالضرورة أن ينطبق على آخر.

موديلات لحية للشباب

تعتبر اللحية المهندمة أفضل وسيلة لإبراز طلّتك وفي ظل وجود الكثير والكثير من أشكال تصفيف اللحية لابد أن تهتم بإيجاد اللحية المناسبة لشكل وجهك للحصول على طلّة تناسبك وتضفي المزيد من التميز على مظهرك، وهناك الكثير من موديلات لحية الشباب منها اللحية القصيرة وهي رائجة اليوم بين صفوف الشباب، كما أنها المفضلة لدى المستثمرين المصرفيين والفنانين، وهي تكون بقص الشعر على مستوى واحد، ومن ثم تحديد الخطوط العريضة على رقبتك. وهناك اللحية الدائرية التي يرغبها الكثير من الرجال، وهي تعتمد على التقاء الشارب مع الذقن لتبدو على شكل لحية دائرية وهناك السكسوكة وهي تضفي على إطلالة الرجل القوة والهيبة، خاصة إذا حُددت جيدًا، حيث تبرز شكل الوجه الأعرض وليس الوجه الرفيع، مثل شكل الوجهين المستدير والمربع كذلك هناك اللحية الكلاسيكي: وهي اللحية التقليدية، التي تنتشر على مختلف وجوه الرجال، ويكون فيها الشعر موجود بكثافة قليلة أو كبيرة في اللحية، وبنفس طول الشارب وللحصول هذه اللحية، عليك أن تقوم بتهذيب ذقنك وجعل شاربك مرتباً ونظيفاً.

وصايا للحية مثالية

وللحية مثالية عليك تجنب الأشكال الهندسية المعقدة حتى لا تبدو مثل الرجل الآلي، كذلك ابتعد عن بربطها أو تضفيرها لأنك ستجلب لنفسك انتقادات لاذعة وساخرة، أما إذا كان نمو الشعر في لحيتك غير متساوٍ فيفضل أن تحلقها بالكامل أيضاً يفضل ترك الشارب الخفيف؛ لأنه يكمل جمال اللحية ويمنح شفاهك حجماً أكبر من حجمها الطبيعي، فلا تستغني عنه كما أن اللحية المكتملة الخفيفة تجعل الوجه ذا الشكل المربع أكثر حدة ونحافة وجاذبية.

كذلك عليك صبغ اللحية لأنه يعزز جمال وجهك أيضاً عليك اختيار نمط اللحية المكتملة لأنها ستجعل وجهك أصغر حجماً خاصة إذا كان ذقنك مدبباً أيضاً من المهم الابتعاد عن نمط اللحية المرتفعة التي تغمر الوجه، لأنها ستطمس ملامحك كذلك عليك قص أطراف اللحية الكثيفة، لأنه يعكس مستوى نظافتك الشخصية كما يجب مراعاة أن تحديد الشعر أسفل الشفة على شكل مثلث لا يناسب الجميع.