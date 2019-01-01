وفاة أكبر معمرة أوروبية في إيطاليا عن عمر 116 عاما

وكالات / سما /

توفيت جوسيبينا روبوتشي، أكبر معمرة أوروبية وثاني أكبر معمرة على مستوى العالم، امس الثلاثاء، عن عمر ناهز 116 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وقال ألفونسو دالويسو، عمدة بلدة بوجيو إمبيريال في جنوب إيطاليا حيث عاشت الراحلة: "نحن حزينون، ولكن في الوقت نفسه، إننا فخورون بها كمواطنة". وقام دالويسو بوضع صورة سوداء على صفحته على موقع "فيسبوك" ، تعبيرا عن حزنه على الفقيدة.

وكانت "نونا بيبا" (أو "الجدة بيبا" كما أصبحت معروفة) ولدت في 20 آذار/مارس من عام .1903 وأدرجتها مجموعة معنية بأبحاث علوم الشيخوخة، كثاني أقدم معمرة على قيد الحياة في العالم، وذلك بعد اليابانية كين تاناكا، التي تأتي في المركز الاولى وتبلغ من العمر 116 عاما أيضا.

كما كانت روبوتشي أقدم معمرة أوروبية، حيث تأتي في الترتيب قبل الفرنسية لوسيل راندون، التي تبلغ من العمر 115 عاما.

وظلت روبوتشي لسنوات تدير مقهى مع زوجها في البلدة الصغيرة الواقعة بإقليم أبوليا. وقد رُزقت بخمسة أبناء، وتسعة أحفاد و16 من أبناء الأحفاد.