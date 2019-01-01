  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

نيويورك.. رخص قيادة للمهاجرين غير الشرعيين

الأربعاء 19 يونيو 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك.. رخص قيادة للمهاجرين غير الشرعيين


وكالات / سما /

وافق مجلس شيوخ ولاية نيويورك على قانون يعطي الحق للمهاجرين غير الشرعيين إصدار رخصة قيادة.

ويلغي إقرار هذا القانون حظرا دام قرابة 20 عاما، بعد نزاع بين الأطراف السياسية المختلفة في نيويورك.

ووافق 33 عضوا في المجلس على مشروع القانون مقابل رفضه من 29 عضوا.

وتسمح 12 ولاية في أميركا إضافة للعاصمة واشنطن للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية إصدار رخص قيادة، فيما طرحت ولاية نيوجرسي مشروع قانون جديد لهذا الأمر.

ورغم موافقة المجلس على القانون، لن يصبح ساريا حتى يوقع حاكم الولاية على عليه.

وكانت قد استبقت بعض المقاطعات في ولاية نيويورك التصويت على القانون وأعلنت رفضها لإصدار رخص للمهاجرين بغض النظر عن القانون الجديد.

ووفقا لمعهد سياسات الهجرة فإن نيويورك تضم نحو مليون مهاجر غير شرعي لا يحملون وثائق رسمية.

#نيويورك #المهاجرين

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: الأموال القطرية بغزة تصل للقسام وخلاف حاد بين إسرائيل وحماس حول قائمة المستفيدين

"الإندبندنت" البريطانية: مرسي ترك ملقى على الأرض حتى الموت

العمادي: تخصيص جزء من المساعدات القطرية لتمويل مشاريع مستدامة في غزة

رجال أعمال يقرضون الحكومة الفلسطينية مبلغ 150 مليون دولار

اجتماع عربي طارئ لبحث دعم السلطة مالياً

أول احتجاج بحريني ضد ورشة "صفقة القرن"

ميركل ترتعش بشكل مخيف في حفل رسمي.. وتعلّق (شاهد)

الأخبار الرئيسية

المصالحة

الاحمد: تطورات ايجابية في ملف المصالحة خاصة فيما يتعلق بموقف حماس

ارشيفية

استشهاد مقدسي متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" قبل أسبوعين

الشوا: الوضع المالي على شفا الانهيار و لا نعرف كيف سندفع الرواتب الشهر القادم

المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة تدخل حيّز التنفيذ وحجب اسماء ألاف المستفيدين من منحة قطر

نتنياهو: سنشارك بمؤتمر البحرين و نجري اتصالات مع كثير من الزعماء العرب